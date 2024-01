Lunedì 22 Gennaio 2024, 03:00

Il Gubbio non lascia punti sul campo della Fermana ultima in classifica. I giustizieri sono Alessio Di Massimo e King Udoh. Pezzi di bravura dei due attaccanti che scardinano i marchigiani nella ripresa: apre Di Massimo, che sceglie un gioiello per il suo quinto gol in campionato, e raddoppia il cannoniere dei rossoblù con la sesta rete di forza. Così il Recchioni diventa terra di conquista per il Gubbio che non tradisce le attese contro il fanalino di coda del girone B. Si allunga la striscia positiva dei rossoblù con 13 punti nelle ultime 5 giornate e 3 vittorie esterne consecutive dopo Pineto e Rimini, lasciando i marchigiani nei guai nonostante in casa venisse da 3 risultati positivi e contro il Gubbio avessero ottenuto 3 pareggi e un successo negli ultimi 4 incroci.

Sorprese alla consegna della formazione rossoblù perché non ci sono il portiere Vettorel, sostituito per il mal di schiena da Greco all’esordio in campionato, e Bulevardi fermato dall’influenza, mentre come previsto c’è il ritorno del capitano Signorini dopo tre partite. Braglia conferma il 4-3-2-1 e i suoi provano a prendere subito in mano l’iniziativa senza riuscire a inquadrare la porta, cosa che invece riesce ai marchigiani con Tilli che al 12’ resiste all’opposizione di Corsinelli e dal limite centralmente fa partire un rasoterra velenoso messo in angolo dal portiere. Il possesso palla è dalla parte del Gubbio che manovra soprattutto con Mercati e fatica a trovare i varchi buoni per colpire verso Furlanetto.

Il brivido a metà tempo del cross di Corsinelli da destra non trova nessuno alla deviazione in una situazione propizia. Si dispera Braglia quando Di Massimo al 29’ riceve dal lancio lungo di Corsinelli e si aggiusta il pallone davanti al portiere allargando però troppo il destro: è un gol divorato. Fa tutto Corsinelli tra incursioni sulla destra, cross e giocate che i suoi compagni però non sfruttano al meglio, poi ci scappa la suspence quando Udoh al 34’ va giù in area e l’arbitro fa cenno di proseguire, un paio di tentativi che Di Massimo non concretizza tentando il destro a giro e il destro da fuori poco angolato di Bumbu con parata a terra di Furlanetto.

Si vede che Di Massimo la giocata a effetto ce l’ha: la sfodera al rientro in campo quando dal limite dell’area cerca il varco e fa partire il destro a girare che stavolta è bellissimo ed efficace sotto la traversa per il vantaggio dei rossoblù che raccolgono i frutti della supremazia. Ora il Gubbio si scioglie ancora di più e gli spunti di Corsinelli creano altri imbarazzi agli avversari, che però con l’ingresso di Paponi sfiorano il pareggio quando l’attaccante al 25’ in area prende la mira e trova Greco decisivo alla respinta. L’episodio diventa il preludio al raddoppio di Udoh, che riceve palla in profondità da Mercati e estrae dal cilindro un destro imprendibile. Si complica la vita il Gubbio restando in 10 per il secondo giallo a Tozzuolo che tarda la rimessa. Ma i giochi sono fatti e il forcing della Fermana viene gestito serrando i ranghi con le forze fresche.

Fermana (4-1-4-1): Furlanetto 6; Eleuteri 5.5, Spedalieri 6, Fort 5.5, Pistolesi 5.5; Giandonato 6 (21' st Paponi 6); Petrungaro 6 (40' st Marcandella ng), Gianelli 5.5 (21' st Scorza 5.5), Fontana 5.5 (33' st Condello 5.5), Tilli 6 (33' st Petrelli 5.5); Misuraca 6. A disp.: Borghetto, Mancini, Santi, Locanto, Fiumanò, Pinzi, Bonfigli, Niang, Vessella. All.: Protti 5.5

Gubbio (4-3-2-1): Greco 7; Corsinelli 7 (32' st Brambilla 6), Signorini 6, Tozzuolo 4.5, Mercadante 6; Mercati 6.5 (28' st Rosaia 6), Casolari 6 (32' st Dimarco 6), Bumbu 6.5; Chierico 6.5, Di Massimo 7 (32' st Morelli 6); Udoh 6,5 (40' st Bernardotto ng). A disp.: Vettorel, Stacchiotti, Portanova, Guerrini, Spina. All.: Braglia 7

Arbitro: Angelillo di Nola 6

Reti: 11' st Di Massimo, 27' st Udoh.

Note: spettatori 1.065. Espulsi: Tozzuolo (31’ st) per doppia ammonizione. Ammoniti: Gianelli, Fort, Udoh, Mercadante. Angoli: 5-4 per la Fermana. Recupero: 2'-4'.