Manca solo l’ufficialità, ma dopo l’incontro delle scorse ore sembra ormai esserci l’accordo su tutto per l’arrivo del giovane tecnico Gianluca Sgarra sulla panchina della Viterbese. Tra l’altro Marco Scorsini, allenatore che i dirigenti della società di via della Palazzina avevano già incontrato la settimana scorsa e con cui l’intesa sembrava essere ormai a portata di mano, sembra diretto verso Fano.

Gianluca Sgarra potrebbe essere annunciato nei prossimi giorni insieme al direttore sportivo Gianluca Rossini. Proprio i due hanno già lavorato insieme negli anni passati ad esempio alla Lupa Roma in Serie D. L’annuncio di Sgarra e Rossini potrebbe essere anche l’occasione perché la società parli di quelli che saranno i programmi in vista della prossima stagione. Adesso la società insieme al nuovo tecnico, che era stato già alla Viterbese per tre stagioni da giocatore alla fine degli anni novanta proprio all’inizio della sua carriera, comincerà a pianificare la campagna acquisti.

Difficilmente resteranno alcuni giocatori di esperienza che hanno già indossato la maglia gialloblù nella stagione scorsa, presumibilmente la squadra sarà quindi formata in gran parte da nuovi arrivi con l’aggiunta eventualmente di giovani provenienti dalla Primavera 2, visto che nel prossimo campionato di Serie D ci sarà l’obbligo di schierare dal primo minuto almeno quattro under di cui un 2003, due 2004 e un 2005. Prima di tutto la Viterbese è alla ricerca di una punta ed è quindi interessata a Francesco Di Nolfo, classe 1998, che la stagione scorsa ha militato nel Trestina disputando quindi sempre il campionato di Serie D.

Potrebbe arrivare alla Viterbese anche l’esterno sinistro Irlian Ceka, anche lui 1998, che il direttore sportivo in pectore Gianluca Rossini ha già avuto nelle stagioni scorse all’Atletico Lodigiani. Tra gli under, invece, difficilmente resterà Il gioiellino classe 2004 Simone D’Uffizi arrivato alla Viterbese nell’estate di due anni fa. Il fantasista, che in occasione della stagione appena conclusa ha messo insieme 25 presenze e 3 reti, risultando senza ombra di dubbio uno degli elementi più interessanti di tutta la rosa gialloblù, è appetito infatti da diverse squadre di Serie C e da alcune anche di categoria superiore. Difficilmente resterà quindi alla Viterbese in Serie D.