Viterbese, addio Camilli: spunta il compratore

La Viterbese sta per cambiare proprietà. Nel pomeriggio di ieri, il patron Piero Camilli ha firmato un preliminare con un acquirente che potrebbe fornire le garanzie richieste. Dovrebbe trattarsi dell'imprenditore Gianni Carosi, fondatore di Mondo Convenienza, anche se la società mantiene al momento il più stretto riserbo, ma in lista ci sarebbe anche un noto imprenditore, Marco Arturo Romano di Frosinone. Già nella giornata di oggi potrebbe arrivare la fumata bianca e quindi domani potrebbe essere dato l'annuncio ufficiale della cessione della società di via della Palazzina. Nel caso in cui l'accordo dovesse saltare, a questo punto prenderebbe corpo l'ipotesi che sia Camilli a restare al timone della società. Il patron non sarebbe comunque intenzionato ad allestire una squadra per retrocedere in Serie D.La Viterbese inizierà ufficialmente la stagione il prossimo 4 agosto, in occasione del primo turno della Coppa Italia di Serie C. I giocatori della Berretti, e quelli sotto contratto già dalle stagioni scorse, sono stati però già convocati per radunarsi il prossimo 11 luglio. Con loro anche il tecnico Antonio Calabro, esonerato qualche mese fa alla vigilia della sfida del primo maggio in casa del Catanzaro dopo aver guidato la squadra per poco più di tre mesi, dato che il suo arrivo risaliva al 21 gennaio. In queste ultime settimane, proprio Calabro era stato accostato a diverse panchine di grandi piazze, come quella del Cesena o del Foggia. In queste ultime ore è diventata molto concreta l'ipotesi che il tecnico salentino possa guidare l'Imolese. In questo caso, però, Calabro dovrebbe trovare un accordo con la società romagnola proprio prima del raduno dell'11 luglio per poter poi chiedere la rescissione del contratto alla società di via della Palazzina. È chiaro però che, nel caso in cui ci fosse la gestione della società, i programmi potrebbero cambiare totalmente. Intanto, i giocatori gialloblù, che sono andati a scadenza, sia quelli sotto contratto continuano comunque ad essere oggetto del mercato delle squadre di Serie C. Dopo l'approdo del difensore centrale Simone Sini alla Ternana, potrebbe finire in Umbria anche il centrocampista Diego Cenciarelli che piace al Gubbio. Nelle ultime ore, su quest'ultimo, si è fatto forte anche l'interesse dell'Arezzo. Il portiere Alex Valentini, rientrato alla Triestina dopo il prestito alla Viterbese avvenuto lo scorso gennaio, potrebbe andare a difendere la porta dell'Alessandria. Alessio Zerbin anche lui è entrato al Napoli dopo il prestito della stagione scorsa, potrebbe giocare con il Cesena. Sia Mario Pacilli che il bulgaro Radoslav Tsonev, dopo aver militato nel Lecce due campionati fa, potrebbero tornare in Puglia per disputare il prossimo campionato con il Monopoli. Mario Pacilli, però, interessa anche al Catania. Al Vicenza, dove il direttore sportivo è l'ex gialloblù Giuseppe Magalini, piace il difensore centrale Zivko Atanasov. L'esperto centrale Andrea Coda potrebbe invece giocare la prossima stagione con la maglia della Carrarese.