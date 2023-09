Teatro gremito e tanti applausi per la nuova Macchina di Santa Rosa

Teatro dell’Unione pieno e tanti applausi per celebrare un momento molto atteso: la presentazione alla città del progetto vincitore della nuova Macchina di Santa Rosa, “Dies Natalis” di Raffaele Ascenzi. Premiati anche il secondo e terzo classificato al concorso (“Il Sogno di Rosa” di Alessio Patalocco con Gianluca di Prospero; “Metamorfosi” di Alfredo Giacomini con Elisa Fochetti, Claudio Fochetti e Marcella Del Signore). Ma tutti i 17 progetti partecipanti resteranno in mostra a teatro per una settimana.