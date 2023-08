Sutri, autovettura contro trattore: strada chiusa al traffico

Incidente stradale a Sutri, sulla strada provinciale che conduce a Fontevivola questa mattina. Si è verificato uno scontro tra un'auto e un trattore.

Vignanello: scontro tra un trattore, un'autovettura e un furgone. Tre feriti

Nessun ferito, fortunatamente, ma solo tanto spavento per i due uomini che erano alla guida dei mezzi coinvolti. Notevoli invece i danni riscontrati per il veicolo e per il mezzo agricolo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ronciglione e la polizia locale. La strada è rimasta chiusa al traffico per i rilievi delle forze dell'ordine che dovranno stabilire la dinamica del sinistro.