Schianto all’incrocio, ragazza gravemente ferita

Un boato nella notte, un violentissimo scontro tra due auto e una ragazza ferita gravemente che viene trasportata in ospedale a Latina. E’ successo sabato notte, erano circa le 2.30 quando si è verificato l’incidente stradale all’incrocio tra Viale Europa e Via Toscana, a Terracina, tra una Mercedes e una Yaris.

Il conducente della Mercedes e il passeggero, un ragazzo, fortunatamente sono usciti dalla vettura illesi, hanno riportato solo qualche contusione provocata dallo scontro, ferita in maniera seria invece la conducente della Yaris, una ragazza di Roccagorga. Probabilmente una delle due auto non si è fermata allo stop provocando il terribile scontro.

L’impatto è stato talmente forte da catapultare la Yaris fuori strada, con la ragazza al volante sbalzata contro il marciapiede. La giovane ha riportato ferite gravi e fratture in diverse parti del corpo. Immediata la chiamata al 118 da parte dei testimoni.

Le auto probabilmente si sono schiantate anche contro il semaforo che regolamenta l’incrocio, risulta infatti completamente distrutto.

La giovane conducente della Yaris è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi, con fratture al bacino e alle costole. Attualmente è ricoverata in terapia intensiva.

I carabinieri della stazione di Terracina, comandati dal luogotenente Guida, sono intervenuti immediatamente dopo la segnalazione dell’incidente e una volta arrivati sul posto si sono attivati per garantire la sicurezza e per effettuare i rilievi che consentiranno di accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Attualmente i militari stanno lavorando per ricostruire precisamente l’accaduto e per accertare le responsabilità dell’accaduto.