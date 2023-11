Mercoledì 15 Novembre 2023, 05:20

«I nostri figli sono terrorizzati a girare per strada». Babygang, pestaggi, ubriachi, gente che urina tra la gente. A palazzo dei Priori riesplode il problema sicurezza. A riportare il tema nella sala d’Ercole è stata la consigliera del Pd Francesca Sanna, dopo le violenze dello scorsi 21 ottobre. «Dietro a questi comportamenti c’è un disagio che va combattuto, servono centri di aggregazione», è stato il suggerimento.

Sanna conosce le famiglie dei 15enni pestati nei pressi di Valle Faul. «Ho due figli vicini di età vicina a quella delle vittime. La paura è concreta, non è una percezione: non siamo tranquilli a mandarli a mangiare una pizza. Io stessa - ha detto - ho girato la città, è buia in troppe zone. Non ci sono spazi di aggregazione, è una fascia di età completamente dimenticata. Mi parlano di una piramide sotto l’ospedale, che parte da Valle Faul, dove pare ci sia un covo di giovani che fanno quello che vogliono e non permettono l’avvicinamento a nessuno, se non a quelli del banco».

E se qualcuno si azzarda a passare «succede l’inimmaginabile. Non è possibile che esista uno spazio in cui nessuno mette le mani: se uno va in giro con un tirapugni o colpisce con il casco un altro ragazzo violentemente sulla testa per fargli male, vuol dire che c’è un disagio che stiamo ignorando».

Quindi Sanna ha raccontato di «ragazzi ubriachi» e di «un anziano ha urinato davanti a quattro ragazzine che passavano. Sta diventando la normalità. Serve un ingresso prepotente delle forze dell’ordine. I ragazzi pestati sono terrorizzati, hanno avuto per 15 giorni gli incubi».

«Sarebbe assurdo dare una risposta esaustiva e puntuale - ha replicato Umberto Di Fusco, consigliere con delega alla sicurezza - la verità è che quello che lei segnala non è un problema solo di sicurezza ma onnicomprensivo del vivere civile». Ha quindi ricordato il recente intervento di illuminazione intelligente al Sacrario, eventualmente da estendere.