Lotta alle baby gang, la Questura emette 5 Daspo Willy: vietato avvicinarsi al McDonald's

Lotta alle baby gang che imperversano in città, la Questura emette 5 Daspo "Willy". «Al fine di contrastare il fenomeno dei comportamenti violenti e di bullismo nel capoluogo - spiega la Questura - sono stati notificati 5 provvedimenti di Daspo urbano Willy a 5 minorenni residenti in città».

I cinque lo scorso 21 gennaio avrebbero compiuto un'aggressione, con rapina e danneggiamenti, a un sedicenne. L’episodio è avvenuto nei pressi del McDonald’s di via San Paolo, fuori Porta Faul.

Per uno dei cinque ragazzi la misura avrà l'efficacia di due anni. Per un altro di uno, mentre per i restanti tre avrà la durata di 6 mesi. Ai minori sarà interdetto l'ingresso al Mc Donalds di via San Paolo, alle aree di pertinenza in zona Valle Faul. Ma sarà vietato anche l’ingresso in altri 6 fast food presenti a Viterbo.