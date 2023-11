Venerdì 24 Novembre 2023, 05:20

Ragazzina azzannata da pitbull amstaff, proprietario indagato per omesso controllo. La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo proprio in questi giorni per chiarire la dinamica del grave ferimento avvenuto domenica scorsa a Tarquinia. L’accusa potrebbe diventare ancora più grave se la giovane vittima deciderà di presenterà denuncia anche per le lesioni riportate.

Domenica 19 novembre, poco dopo le 15, una ragazza di 15 anni era nel giardino condominiale quando improvvisamente è stata assalita dal cane del vicino di casa, che si trovava nello stesso spazio comune. Un’aggressione improvvisa a cui la giovane non sarebbe riuscita a sottrarsi. Probabilmente nel momento in cui usava le braccia per riparasi il volto il cane l’ha azzannata. Le urla della ragazza hanno allertato alcuni condomini che dopo essere intervenuti per calmare il cane hanno chiamato i soccorsi.

Morsi profondissimi che le hanno quasi reciso l’arto. La giovane è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata d'urgenza prima in ospedale, per poi essere trasferita con l'eliambulanza a Roma al policlinico Gemelli per essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico nel tentativo di salvarle il braccio. Le sue condizioni, a distanza di 6 giorni dall’incidente, restano gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. La giovane è stata subito stata stabilizzata ma resta in prognosi riservata.

Domenica a casa della vittima e del padrone del cane sono arrivati anche gli agenti del commissariato di polizia di Tarquinia, intervenuti sul posto per le indagini, gli approfondimenti del caso e per stabilire eventuali responsabilità. Resta ancora da capire cosa abbia scatenato la ferocia del pitbull. Al vaglio anche il passato dell’animali, gli inquirenti voglio sapere se ci sono state altre aggressioni.