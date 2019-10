Raccolta “abusiva” di funghi, denunce e multe a Bagnoregio

Cinque persone denunciate e multate a Bagnoregio. Per loro, la raccolta dei funghi si è rivelata davvero salata. Il Motivo? Non hanno il tesserino e si sono avventurati nei boschi in una giornata vietata. Inoltre., avevano parcheggiato in mezzo al bosco. Beccati dai carabinieri forestali di Lubriano sono stati fermati e sanzionati. I frutti dell'illecito, circa 5 chilogrammi, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e consegnati al Comune di Bagnoregio, affinché li destini a fini benefici.

Durante il controllo, i carabinieri hanno anche elevato sanzioni amministrative per violazione alla norma regionale (L.R. 29/87) che disciplina la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore: diverse auto erano infatti parcheggiate all'interno dell'area boschiva. Insomma, per i trasgressori una mattinata decisamente da dimenticare.

