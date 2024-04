Giovedì 25 Aprile 2024, 07:35 - Ultimo aggiornamento: 09:07

Trasportavano cibo destinato ai bambini in barba alla normativa igienico-sanitaria: caricati dietro una Fiat Panda con il sedile abbassato, senza rispettare la catena caldo-freddo e anche, sostiene la Asl, le più basilari norme igieniche. Così l’altro giorno gli alunni della scuola materna di Campo di Giove, i loro insegnanti e il personale non docente, sono rimasti a digiuno: i carabinieri hanno infatti fermato l’auto del Comune del centro montano all’altezza del cimitero di Sulmona, con dentro, custoditi in contenitori appositi, dodici pasti.

Cibo sequestrato dalla Asl, così come l’auto del Comune, perché in violazione alle normative e perché, di fatto, corpo di un possibile reato che in queste ore gli inquirenti stanno definendo, in attesa cioè di ottenere le carte richieste al Comune e a seguito della verifica presso il punto di cottura fatta ieri dagli ispettori dell’azienda sanitaria.

I pasti provenivano da un punto di cottura a Pratola. Da qui, però, il cibo veniva portato fino a Sulmona dove un’auto del Comune la caricava ogni mattina per portarla nella scuola del paese. Un escamotage messo in atto per risparmiare i costi di trasporto che, però, ora potrebbe costare caro al sindaco Michele Di Gesualdo: «Fino a due anni fa il servizio di refezione scolastica era fatto dal ristorante di mia suocera- spiega il sindaco- poi con la mia elezione l’accordo è diventato incompatibile. Abbiamo fatto ben due gare d’appalto a cui nessun ristorante di Campo di Giove ha risposto, trattandosi di numeri molto bassi e quindi non convenienti. Così abbiamo richiesto la fornitura, andando però a prendercela noi per risparmiare».

Un risparmio che, però, non è compatibile con le normative di legge e che potrebbe avere per questo conseguenze anche penali per il legale rappresentante del Comune o per chi ha autorizzato il trasporto con mezzi non adeguati. «Facciamo tanta fatica nei paesi montani per conservare in vita le scuole- continua Di Gesualdo- il costo del servizio sarebbe troppo oneroso per le famiglie e per il Comune, per questo avevamo deciso di risparmiarci almeno il trasporto».