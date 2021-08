Montalto: schianto sull'Aurelia, sessantenne trasportato in codice rosso a Belcolle

Giovedì 12 Agosto 2021, 18:23

Incidente stradale poco dopo le 15.40 di oggi sulla statale Aurelia, nel territorio di Montalto di Castro (Viterbo). L'autista di un furgone Renault Master ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un albero, a bordo della carreggiata.

L'incidente è avvenuto al chilometro 111 della statale sulla corsia di marcia in direzione Roma. L'uomo, un 60enne della provincia di Grosseto, è stato soccorso dai medici del 118 e dagli operatori della Misericordia di Montalto, che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Belcolle di Viterbo; non è in pericolo di vita.

Sul posto gli agenti della Polizia stradale di Tarquinia e i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo e l'area interessata nell'incidente. Successivamente è anche intervenuto il personale dell'Anas, in quanto il veicolo nell'impatto ha distrutto alcuni elementi stradali.

Il traffico veicolare non ha comunque riportato conseguenze.