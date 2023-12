Amatrice Rieti, sfida al vertice contro l'Aurelia. I nuovi acquisti pronti al debutto

RIETI - Un’Amatrice Rieti rinnovata è pronta a proseguire nelle striscia positiva per restare al vertice e magari trovarsi in vetta al termine del girone d'andata sperando in un passo falso del Pomezia sul campo dell'Aranova.

Prima però i reatini devono battere l’Aurelia Antica Aurelio (Green Park La Foresta, ore 14.30, arbitro Mariani di Livorno) confidando anche nell'apporto del quarto acquisto invernale: Boubacar Diarra, 24 anni, centrocampista di origini senegalesi, proveniente dall’Atletico Ascoli (serie D), ma con un passato fatto di tanta interregionale dove ha collezionato oltre 100 presenze con Notaresco, Fiuggi, Vastese e L’Aquila, con cui lo scorso anno ha vinto il campionato.

Oltre a Diarra, in settimana la società si era già assicurata giocatori come Stefano Sarritzu (attaccante), Diego Coppola (difensore under) e Antonello Bertino (centrocampista) salutando, però, Donatangelo, Yakovlev e Sciarra, compensando entrate e uscite.

Tutti i neoacquisti sono già a disposizione di Vincenzino Angelone e ora toccherà al tecnico abruzzese gestirne le qualità a seconda della condizione fisica e gettarli nella mischia per una sfida importantissima contro un avversario che in classifica ha un punto in meno degli amarantocelesti.

Un vero e proprio scontro diretto, seconda contro terza, col Pomezia a un solo punto di distanza e la possibilità concreta di ritrovarsi, a fine giornata, in testa alla classifica del girone A di Eccellenza conquistando il titolo di campione d'inverno.