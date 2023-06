Autista perde il controllo del mezzo pesante, corsia Aurelia chiusa a Tarquinia

Si viaggia solo sulla corsia di marcia di sorpasso in direzione sud sul tratto stradale al km 102+400 della strada Statale Aurelia. La causa è un incidente stradale avvenuto alle 10,40 di questa mattina all’altezza dell’uscita per Riva dei Tarquini, dove l’autista di un mezzo pesante ha perso il controllo finendo sulla cunetta laterale.

Il carico, pancali di bottiglie di acqua, fortunatamente non è uscito dal mezzo pesante e l’autista non ha riportato ferite. Sul posto, per la dinamica dell’incidente, sono intervenuti la Polizia Stradale di Tarquinia e il personale Anas che ha chiuso una sola corsia di marcia nell’attesa del recupero del mezzo e la messa in sicurezza della strada.