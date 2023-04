Montalto: mezzo militare fuori strada sull'Aurelia, traffico rallentato

Sabato 8 Aprile 2023, 12:03







Un incidente stradale è avvenuto questa mattina al km 109,800 sulla statale Aurelia, a Montalto di Castro. Per cause in corso di accertamento delle forze dell'ordine, un mezzo militare è uscito fuori strada sulla corsia di marcia in direzione Grosseto. Sul posto i carabinieri, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118. Il traffico veicolare in direzione nord è momentaneamente rallentato su una sola corsia di marcia.