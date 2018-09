La serie C sospende le gare della Viterbese

di Marco Gobattoni

Anche la Viterbese dovrà aspettare la nuova decisione del Coni sui ripescaggi in serie B per capire dove e quando scendere in campo nel prossimo campionato di serie C. Il primo punto lo mette a segno Piero Camilli che, nonostante lo scontro con i vertici federali, ottiene la sospensione delle sfide della Viterbese fino al nuovo pronunciamento del Coni che entro il 9 ottobre, ma si spera molto prima, dovrà riprendere in esame la possibilità di portare il campionato di serie B a 22 squadre rispetto alle 19 attuali. Tutto questo dopo l'accoglimento da parte del Tar del ricorso della Pro Vercelli, rimasta esclusa insieme ad altre quattro società dal possibile ripescaggi in B. Dopo la rabbia del patron della Viterbese, che ha minacciato di ritirare la squadra dal campionato in segno di protesta con l'inserimento della compagine gialloblù nel girone C (quello meridionale) una notizia positiva per i tifosi, che stanno vivendo questi giorni con apprensione e sconcerto. In seguito alla possibilità di assistere ai ripescaggi in Serie B e quindi ad un rimescolarsi della composizione dei gironi, le partite della Viterbese, quindi, subiranno lo stesso trattamento di quelle di Ternana, Siena, Pro Vercelli, Novara e Catania. Ecco il comunicato ufficiale:

SOSPENSIONE GARE SOCIETA’ VITERBESE CASTRENSE

Lega Pro, sentito il Consiglio Direttivo - preso atto dei decreti monocratici emessi in data 15 settembre 2018 dal TAR LAZIO, in accoglimento delle istanze di misure cautelari avanzate nei ricorsi promossi dalle società F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. e TERNANA CALCIO S.P.A.; - considerato che a seguito di quanto statuito dal TAR Lazio potrebbe riaprirsi la possibilità dei ripescaggi alla Serie B; - rilevato che in ipotesi di accoglimento da parte del Collegio di Garanzia dei ricorsi ad esso presentati dalle sopra menzionate società, il girone che potrebbe essere suscettibile di rivisitazioni è il girone C e che la società che potrebbe subire variazione di collocamento all’interno di detto Girone, nel rispetto del criterio oggettivo della latitudine, adottato per la composizione dei gironi, è la Viterbese Castrense; - considerato che Lega Pro deve salvaguardare la regolarità della competizione sportiva, ritiene opportuno sospendere, fino a data da determinarsi, le gare della società Viterbese Castrense.

