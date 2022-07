Lunedì 11 Luglio 2022, 05:00

Impianti della rete elettrica pubblica divelti, immondizia gettata ovunque per non parlare dello spaccio di droga tra la vegetazione al lido. Così si presenta Montalto Marina dopo la notte brava del sabato sera. Quella movida che non piace a nessuno tra i residenti di Montalto, che lamentano maleducazione e mancato rispetto delle regole e dell’ambiente. Sono le notti estive montaltesi, quelle in cui il sabato sera migliaia di giovani si riversano sul lungomare e sulle vie adiacenti, nei locali e nelle piazze cittadine. Per non parlare della circolazione stradale: auto contromano, parcheggi selvaggi, così come l'occupazione abusiva delle piste ciclabili e dei posti per i disabili. Praticamente il disordine più totale.

La domenica mattina le foto sui social testimoniano quanto è scritto in queste righe e si chiedono più controlli e sanzioni. Lo scorso anno stessa identica situazione: ragazzine ubriache che urinano in strada e giovanissimi trasportati al pronto soccorso per un sospetto coma etilico. Diciamo che l’alcol è la prima causa di degrado tra i giovani, quei giovani che acquistano casse di birra e superalcolici al supermercato per poi caricare tutto in auto e bere fino alla nausea. Lo abbiamo visto tutti quello che accade tra i parcheggi in via Tevere o in via della Marina, dove transitano la maggior parte dei ragazzi per raggiungere il Lungomare Harmine.

La cittadinanza chiede «perché tutto questo? Perché non vengono fatte rispettare le regole? Dovrebbero esserci i vigili di quartiere e più forze dell’ordine per combattere questo degrado che non fa fare bella figura a Montalto di Castro».