Domenica 10 Luglio 2022, 04:35

È in pieno regime il servizio di vigilanza per garantire un’estate sicura ai tanti turisti che affollano le spiagge del litorale di Montalto. Il piano di sicurezza rientra nel progetto Mare Sicuro 2022 della Guardia costiera in cui bagnini, Vigili del fuoco, Polizia locale e volontari di protezione civile svolgono tutte quelle attività volte a portare assistenza e soccorrere i bagnanti in mare sul lungo tratto di costa da Montalto di Castro a Pescia Romana.

Come tutti gli anni il maggior flusso turistico avviene durante i weekend, due giorni intensi in cui il litorale è la meta preferita per viterbesi e romani che aprono le seconde case lontani dal caos cittadino. Per gli operatori al soccorso è invece ogni volta una missione: garantire l’incolumità delle persone che affollano le spiagge. La nuova amministrazione comunale ha fatto sapere di aver instaurato una collaborazione con la Prociv Arci Vulci I: il gruppo di volontari che, oltre a garantire il servizio antincendio boschivo, hanno attivato il Nucleo Sommozzatori con un mezzo nautico proprio a supporto della Delegazione di spiaggia della Guardia costiera di Montalto e della Capitaneria di porto di Civitavecchia.

Un servizio che ha già visto la scorsa settimana un primo intervento in aiuto a degli occupanti di una imbarcazione con il motore in avaria al largo di Punta delle Murelle. Sulle spiagge, nel fine settimana, sono anche presenti i bagnini a quattro zampe della Sics (Scuola italiana cani salvataggio): cani di razza Labrador e Golden Retriever che con i loro conduttori pattugliano l’arenile mentre vengono ammirati soprattutto dai bambini. Un servizio, questo, già presente da diversi anni sul litorale Viterbese e che ha permesso di salvare diverse vite umane.

Oltre ai cani, sulle spiagge ci sono anche i Vigili del fuoco del soccorso acquatico. Con la moto d’acqua, attrezzata di una barella, i pompieri del Comando provinciale di Viterbo riescono a raggiungere il malcapitato in acqua in brevissimo tempo per poi metterlo in sicurezza sulla riva. Anche questo è ormai diventato importante servizio di primo soccorso per cittadini e turisti. Insomma, Montalto e Pescia Romana, oltre ad avere ottenuto quest’anno la promozione dalla guida di Legambiente e Touring club italiano per “Il mare più bello”, sono senz’altro luoghi ideali per trascorrere le vacanze in sicurezza. Parola di famiglie.