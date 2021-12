Fermati per il controllo del greenpass finiscono in manette per la droga.

I carabinieri delle compagnie di Viterbo e Bolsena hanno effettuato nel fine settimana controlli mirati al rispetto della profilassi sanitaria per il contenimento della pandemia, in particolare sui mezzi pubblici, controllando che gli utenti fossero in possesso dei requisiti previsti. Durante il controllo di tutti i passeggeri sono stati scoperti due uomini che trasportavano droga. Il primo a Bolsena stava viaggiando con oltre mezzo etto di cocaina, il secondo invece nel capoluogo aveva con sé più di 30 grammi di hashish. Entrambi sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di spaccio.