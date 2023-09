Corchiano, donna colpita da malore appena esce dalla chiesa, soccorsa immediatamente dai carabinieri

A Corchiano una donna vicina ai settanta anni è stata colpita da un malore al termine di una cerimonia religiosa nella chiesa della Madonna delle Grazie, officiata dal vescovo della diocesi Monsignor Marco Salvi.

E' caduta e terra ed riportato uan ferita alla testa. Il pronto intervento dei carabineri presenti che l'hanno soccorsa e per primi hanno allertato il 118 ha permesso di limitare i problemi alla signora, che dopo essere stata stabilizzata è stata accompagnata in ambulanza al pronto soccorso dell'Ospedale Andosilla di Civita Castellana per le cure del caso.

Monsignor Marco Salvi e il sindaco Gianfranco Piergentili, che erano presenti sul posto, hanno voluto sincerarsi più volte delle condizione di salute della donna. «E' stato un intevento provvidenziale - ha detto il sindaco Piergentili - e veloce quello dei carabinieri che, ringrazio per la prontezza e la generosità dimostata».