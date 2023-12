Giovedì 21 Dicembre 2023, 05:20

Sarà un concerto di Natale sold out. Ancora una volta. Così era stato infatti lo scorso anno, quando come ospiti d’onore erano arrivati i Neri per caso, e così sarà sabato, quando sul palco del teatro Unione con loro invece ci sarà un altro pezzo da novanta della musica italiana: Fabio Concato.

Il tradizionale concerto dell’Ensemble vocale Il Contrappunto con l’orchestra sinfonica EtruriÆnsemble, diretti dal maestro Fabrizio Bastianini e presentato come sempre dall’associazione XXI Secolo (il presidente è Giuliano Nisi), stavolta si chiamerà “Yellow Christmas” e arriva quest’anno alla sua 29a edizione.

A condurre la serata, con inizio alle ore 21, sul palco ci saranno Davide Colombo e Laura Antonini. Quest’ultima avrà anche il ruolo di regista dell’evento. In programma, oltre alle immancabili carole natalizie, lo spazio dedicato a Fabio Concato, che prima di esibirsi con il suo trio acustico unplugged - di cui fanno parte Ornella D’Urbano al piano e Larry Tomassini alla chitarra - ha voluto salutare la città con un videomessaggio social: «Ciao a tutti amici - dice - volevo ricordarvi che tra pochissimi giorni ci vedremo al teatro dell’Unione, dove ci faremo anche gli auguri, oltre a cantare, chiacchierare e abbracciarci».

Fortunato chi è già riuscito ad accaparrarsi il biglietto, perché proprio in queste ore si rischia non riuscire a trovarne più nemmeno uno: ne restano a disposizione ancora giusto una manciata. Solisti sul palco saranno Francesca Mannino, soprano (vincitrice del Premio Fausto Ricci), Alessandro Fiocchetti, tenore, e Mariangela Rossetti, soprano. A dirigere tutti, come sempre l’esperienza del direttore Fabrizio Bastianini.

Un appuntamento fisso, quello della pre-vigilia, che i viterbesi attendono ogni anno, come dimostra la prevendita.