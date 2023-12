Ariccia, concerto di Natale per beneficenza a Palazzo Chigi

Ariccia, Concerto di Natale per beneficenza, presso la Sala Maestra di Palazzo Chigi, l'altra sera alle 19, gremita in ogni ordine di posto. Organizzato dalla signora Anna Laganà, zia dell'attore di Cecchina Rodolfo Laganà, entrambi sempre impegnati nel sociale e nel mondo della ricerca e delle cure mediche di terribili malattie. Una serata organizzata da alcuni anni ai Castelli Romani, in collaborazione con l' Associazione "Amici del Santuario della Madonna di Galloro" , del cui direttivo, fa parte, la zelante e sempre attenta al sociale e al mondo della ricerca e della medicina signora Anna Laganà. Sul palco dello storico Palazzo dei princìpi Chigi, in piazza di Corte ; un tenore, un baritono ed un soprano, tra i più bravi a livello nazionale e internazionale : Laura Pugliese (soprano), Michael Alfonsi (tenore), Giorgio Carli (baritono) diretti al pianoforte dal grande maestro Sergio La Stella. L'iniziativa, arrivata al terzo anno è stata presentata dal giornalista del TG 5 di Mediaset Paolo Di Lorenzo. Sono intervenuti come ospiti : il sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli, con la sua consorte Giulia Vincenti (anche lei donna molto impegnata nel sociale con la sua organizzazione "Nice To Meet You") , l'assessore Michele Serafini, il presidente della Bcc Colli Albani Maurizio Capogrossi, il commissario della Asl Roma 6 Francesco Marchitelli, il giornalista e scrittore Fulvio Benelli, la dottoressa Emilia Migliano (primario del reparto di chirurgia estetica dell'Istituto Ifo-San Gallicano) e altre figure mediche e sociali legate a queste importanti tematiche. Le offerte raccolte durante la magica ed emozionante serata di grande musica classica, natalizia e contemporanea, saranno devolute integralmente alle Associazioni A.N.I.M.O e Lega Italiana Fibrosi Cistica Lazio . Tra gli intervenuti anche il Conservatore di Palazzo Chigi, Francesco Petrucci, che ha ringraziato la signora Anna Laganà, che ha organizzato l'evento, che a sua volta ha ringraziato tutti i presenti e ricordato le tante persone che sono state aiutate dalla sua Associazione A.N.I.M.O, che si occupa di malati di tumore. Alcuni dei presenti in sala, sono stati sottoposti a dei trapianti di organi e grazie alle attività poste in essere hanno ricevuto cure e trattamenti risolutivi per le loro patologie. " In più, come ha sottolineato la signora Laganà, si è riusciti a far riaprire, all'Ospedale Regina Apostolorum, il Day Hospital oncologico grazie alla disponibilità della nuova amministrazione (gruppo Lifenet Healtcare) dell'ospedale di Albano, precedemente gestito dalle suore di San Paolo . E stato inoltre donato un presepe artistico quest'anno molto ampio e di una bellezza artistica molto singolare all'ospedale-Istituto di ricerca Ifo - San Gallicano di Roma, grazie alle contribuzioni raccolte finora con le iniziative portate a termine ".

Foto Luciano Sciurba