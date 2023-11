Concerto di Natale di Michele Zarrillo: musica, ma anche solidarietà. Prevista una raccolta fondi per famiglie in difficoltà

TERNI In preparazione alle festività, Terni ospita quest’anno per la prima volta un concerto di Natale pop. L’artista ospite è quello famoso per “Una rosa blu”, “La notte dei pensieri”, “L’elefante e la farfalla”: Michele Zarrillo, che si esibirà con i suoi musicisti. L’evento si terrà il 20 dicembre nel teatro A del Centro Multimediale di Piazzale Bosco - sì, quello usato da Benigni per Pinocchio - ed è già sold out, ma non si limiterà alla musica; con il Natale alle porte si intensifica la voglia di aiutare gli altri, e così, in collaborazione con la Fondazione Fulvio Sbrolli, si raccoglieranno contributi per le famiglie in difficoltà e per i regali da destinare ai loro bambini, con il progetto "Un pranzo per Natale".

Il concerto è dunque anche un’occasione per creare fondi che possono essere usati per iniziative solidali. In apertura del concerto è prevista l’esibizione della scuola di danza Asd Dancers, «per coinvolgere anche i più piccoli». L’organizzazione è in mano ai locali, Argoo Aps e Terni Città Futura, che sperano che questo possa essere solo il primo di altri appuntamenti con i protagonisti della musica italiana.