© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tutto pronto per il consueto e atteso concerto di Natale del Liceo Musicale di Rieti. I giovani talenti, coordinati e preparati dai loro insegnanti, animeranno un interessante e coinvolgente serata musicale con lo scopo di augurare buone feste alla città, agli studenti e alle famiglie dell'Istituto. Gli allievi del liceo musicale eseguiranno un ampio repertorio di brani musicali, spaziando dalle composizioni tipicamente natalizie, come "White Christmas", di Irving Berlin, a brani di una certa difficoltà esecutiva, come "Cavalleria rusticana", di Mascagni, oppure "Walzer n. 2", di Schostakowitsch.Il concerto prevede brani di Bach, Mozart, Strauss, Blaine, Styne, Boccherini, Volta, Cajkovskij, con la presenza di piccole formazione ma anche con il coinvolgimento dell'orchestra di Istituto, e sarà ulteriormente arricchito dall'esibizione del coro "La Fenice" dell' Istituto Magistrale "Elena Principessa di Napoli" che canterà pezzi di grande impatto emotivo, collegati al tempo natalizio, come "Snow Is falling", di Schram, oppure "Gloria in Eccelsi Deo" (anonimo), o ancora "Silent, startup night", di Page e altri ancora.L'appuntamento è per il pomeriggio del 20 dicembre, alle 17.30, all'Auditorium "Varrone", l'ingresso è libero fino a esaurimento posti.