Civita Castellana, il maggio della ceramica raccoglie tanti consensi

VITERBO - Maggio della Ceramica a Civita Castellana; il museo si è riempito di persone venute per conoscere i ceramisti locali e vederli all’opera, cimentarsi con la ceramica e sprigionare arte e creatività. Il prossimo weekend si replica in concomitanza con Buongiorno Ceramica, la manifestazione organizzata da AICC – Associazione Italiana Città della Ceramica, giunta quest’anno alla sua decima edizione, che coinvolge 57 comuni italiani in una vera e propria festa diffusa a cui partecipano tutte le realtà impegnate nella produzione e promozione culturale della ceramica artistica e artigianale italiana.

Il Museo della Ceramica Casimiro Marcantoni ospiterà gli artisti ceramisti Mancini, Dominicis e Molon, che faranno dimostrazioni delle diverse tecniche, dalla manipolazione alla decorazione, durante la “Colazione con i ceramisti” del 18 Maggio e sarà possibile vedere nella sala principale del museo una selezione delle loro opere. Sarà anche l’occasione per visitare la mostra MATERIA e FORMA in cui vengono esposte le creazioni in ceramica degli studenti del primo biennio del Liceo Artistico Midossi, laboratorio di discipline plastiche e scultoree; i giovani artisti hanno realizzato maschere fantastiche, una scacchiera con pedine originali e hanno sperimentato nuove forme trasformando solidi primari.

La festa continua poi nel centro storico dove non può mancare una visita nella bottega di Mastro Cencio, pronto ad accogliervi sabato 18 dalle 16 e a mostrarvi i segreti della lavorazione e decorazione.

Per proseguire con la visita alla III rassegna del Portale d’Arte che per Buongiorno Ceramica espone le opere di ceramica artistica, artigianale e di design insieme a creazioni pittoriche di 30 artisti civitonici.

Un’altra possibilità di mettere le mani in pasta è il 19 Maggio con “Creare con la ceramica” a cura di Daniela Pelosi in collaborazione con la Cooperativa il Pungiglione: il laboratorio vuole offrire a tutti, bambini e adulti, la strada verso la propria creatività attraverso la scoperta sensoriale dell’argilla e la manipolazione; qualsiasi esperienza permetterà di portare con sé l’oggetto realizzato in ricordo di quanto vissuto.