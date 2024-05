Dopo anni torna a essere esposto un "fiocco azzurro" all'ospedale Andosilla di Civita Castellana.

Un evento molto raro, il primo del 2024.

Nell'ospedale civitonico, ricordiamo, è ormai assente da tempo il reparto di ostetricia e ginecologia e da Civita e territori limitrofi le mamme partoriscono a Viterbo o Terni.

L'ultimo parto che si ricordi è dell'ottobre del 2010, poco prima della chiusura del reparto di ostetricia. Ieri mattina è stata però accompagnata da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso - diretto dal primario Daniele Angelini - una donna residente a Civita Castellana, in procinto di partorire.

Sono state attivate immediatamente tutte le procedure necessarie per questi casi, poiché si trattava di un cosiddetto "parto precipitoso".

Parto che si è concluso dopo le 9 senza complicazioni.

Medici, infermieri e una ginecologa che era di turno, in maniera molto professionale, hanno assisto la mamma dall'ingresso al Pronto soccorso fino al termine del lieto evento.

E' venuto cosi alla luce Yassin, un maschietto dal peso di 3 chili e 300 grammi.

Mamma e nascituro sono stati tenuti in osservazione per qualche ore presso l'Andosilla.

Nel corso della giornata sono poi stati trasferiti in ambulanza nel reparto di "Ostetricia, ginecologia e pediatria" dell'ospedale Belcolle a Viterbo per avere una maggiore assistenza da parte dello staff diretto dal professor Giorgio Nicolanti. Quello di ieri avvenuto nella città delle ceramiche è davvero un evento molto raro, poiché da 14 anni è chiuso il reparto di "ostetricia e ginecologia".

Pertanto, le neo mamme si rivolgono direttamente all'ospedale di Viterbo e in qualche caso in altri ospedali della regione di province limitrofe. Comunque, per risalire ad evento simile occorre andare indietro di almeno una decina di anni e anche quella volta tutto andò a buon fine.

Nel 2018 invece il parto avvenne nell'ambulanza che trasportava una donna da Civita Castellana a Viterbo.