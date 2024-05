Civita Castellana, Andrea Rofena e Federica Angeletti si aggiudicano il Trofeo dei Falisci

Trofeo dei Falisci a Civita Castellana edizione partecipata e ben organizzata. Sul podio maschile sono saliti Andrea Rofena (Atletica Montefiascone) che si è aggiudicato la corsa con 34,27; Emiliano Schena ( 35,34) arrivato secondo e Roberto Taddei terzo ( 35.41).

Il podio femminile; primo posto per Federica Angeletti ( sd Civita Castellana) con 42.17; secondo posto per Moira Orfei ( Uisp Viterbo) con 42,23; e terza Monica Arigoni ( Zero Watt) con 42,37.

La manifestazione quest’anno è stata organizzata dalla neo nata Asd Civita Castellana, in collaborazione con Giga Bike e Alto Lazio. Anima di questo appuntamento come sempre Roberto Percossi. Al via quasi cento ottanta atleti.

La corsa è stata patrocinata da Comune di Civita Castellana e dal Coni Lazio.