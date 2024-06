Sabato 1 Giugno 2024, 11:33 - Ultimo aggiornamento: 11:37

E' caccia dell’ultimo voto utile a Monterosi. Nella sfida per la conquista della fascia tricolore si confrontato il passato amministrativo rappresentato da Francesco Paris alla guida della lista Vivi Monterosi e il presente con Alessandro Giglietti sindaco delle ultime due legislature sostenuto dalla lista Tre Monti Tre Rose.

In questo angolo della Tuscia la campagna elettorale è iniziata con largo anticipo sulla tabella di marcia e in questi giorni sta raggiungendo l’apice il confronto tra i fans dei due candidati sindaco . Come sostengono in molti tutto si deciderà sul filo di lana e pertanto per accaparrarsi i consensi degli oltre tremila votanti le due liste si sono affidate al porta a porta continuo e giornaliero per far conoscere il programma elettore e strappare qualche voto alla concorrenza. Poi c’è la sfida sui social dove il botta e risposta è continuo e rende l’aria sempre frizzante e non manca nemmeno quella a colpi di manifesti affissi per vie del paese. In particolare per quello che riguarda il piano regolatore. Insomma è una campagna elettorale verace e vivace come quelle che si registravano negli anni che vanno dal 60 all’inizio del 2000 dove venivano coinvolti nella competizione i nuclei familiari e gli amici.

«Fatti e non parole - dice Giglietti – è il nostro motto. Sono state asfaltate le strade, potenziata la biblioteca comunale e digitalizzato il nostro patrimonio storico e culturale, realizzata la casa dell’artista, completata la sala polivalente San Giovanni Paolo II e l’apertura di nuove attività commerciali. L’obiettivo di dare i servizi ai cittadini è stato centrato. E per questo motivo abbiamo presentato un programma vincente».

Francesco Paris guarda già al futuro: «Monterosi ha un potenziale straordinario – ha sottolineato - che merita di essere sviluppato al meglio. Il nostro obiettivo è costruire un futuro prospero e inclusivo per tutti i cittadini, anche per questo abbiamo voluto dare un piccolo segnale alla comunità decidendo di devolvere il 30% di quanto previsto come compenso per il nostro impegno nell’Istituzione per progetti finalizzati all’aiuto di chi è rimasto indietro. Apriremo un libretto di risparmio dedicato che sarà visibile a tutti. La lista è composta da una squadra di candidati altamente rappresentativi delle varie componenti della realtà monterosina, e tutti qualificati e motivati, è stata presentata al pubblico, che li ha accolti con entusiasmo, sottolineando l’importanza della collaborazione e del lavoro di squadra per raggiungere gli obiettivi prefissati».