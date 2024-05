Civita Castellana, venerdi la giornata conclusiva del progetto "Besafe" ideato dal Rotay Flaminia

Appuntamento il 24 Maggio 2024 in piazza Matteotti a Civita Castellana dalle ore 9. Il Rotary Club Flaminia Romana presenta la giornata finale del progetto #BESAFE, il #BESAFE DAY: l’iniziativa, ideata in collaborazione con la Polizia di Stato e con l’ASD XC Motorsport che ha avuto come obiettivo la promozione e la diffusione della sicurezza stradale ed informatica all'interno delle scuole.

Il progetto si è rivolto agli alunni ed alle delle terze medie ed ai ragazzi del quarto-quinto superiore degli istituti nel comprensorio di Civita Castellana (VT) e Vignanello (VT) ed ha consentito di sensibilizzare sulle tematiche del progetto, più di 400 studenti e studentesse nell’arco di 8 incontri.

Nel corso della mattina si terranno diversi incontri formativi, a cura del personale della Polizia di Stato, che avranno l’obiettivo di approfondire tematiche di sicurezza stradale ed informatica, estendendo la platea di partecipazione non soltanto alle scuole medie e superiori del territorio, ma anche alle scuole elementari di Civita Castellana.

Dalle 9:30 alle 12:30 si terranno delle lezioni su misura in base all’età dei partecipanti, al fine di adattare sia il linguaggio che i contenuti alle diverse esigenze dei ragazzi: uso consapevole dei social media e di internet, sicurezza pedonale ed alla guida saranno i temi principali con attività di natura interattiva, al fine di rendere l’esperienza più coinvolgente.

Non mancherà, inoltre, un ampio spazio espositivo dove verranno esposti i mezzi e le attrezzature in dotazione alla Polizia di Stato e le vetture con i piloti del team XC Motorsport.

Alle 12:30 ci sarà la cerimonia di ringraziamento, alla presenza delle autorità locali che parteciperanno, nonché l’estrazione di due corsi di Guida Sicura destinati a ragazzi e ragazze neopatentati delle scuole superiori che hanno partecipato al progetto. Il progetto ha ricevuto il patrocinio del Comune di Civita Castellana e del Comune di Vignanello. L’evento è aperto, oltre che alla partecipazione degli istituti scolastici, anche alla cittadinanza.