Civita Castellana, i giovani del Soccer Camp della Jfc incontrano Tuia e Sernicola

Soccer Camp da serie A a Civita Castellana. Al Casciani-Baccanari dove in questi giorni la Jfc ha radunato tanti ragazzi, per il classico raduno estivo c'è stata una piacevole sorpresa i mini calciatori che vi partecipano: ovvero scambiare qualche passaggio e giocare una divertente partitina con Leonardo Sernicola tornante della Cremonese e il difensore del Lecce Alessandro Tuia.

I due si sono presentati all'interno del campo di calciotto del Casciani su invito della società civitonica e si sono intrattenuti con i ragazzi. Leonardo e Alessandro poi con umiltà, si sono messi a disposizione condividendo insieme pensieri, sorrisi e soprattutto si sono schierati insieme ai ragazzi del 2011, 2012 e 2013 per una partitella che ha reso contenti tutti felici e contenti.

Inparticolare i tecnici che seguono i ragazzi, Matteo Giovannetti, Matteo Molinari, Luca Fallini e Adriano Santini. Non hanno mancato quest’ultimi di farsi una foto con le eccellenze del calcio civitonico.

Tuia e Sernicola si sono spostati sul campo di calcio a 5 per fare un'altra piacevole sorpresa anche ai ragazzi del Soccer Campus del 2014, 2015 e 2016. Il tutto si è svolto con serenità, impegno e soprattutto felicità e piacevole condivisione di amicizia.

«Vogliamo ringraziarli – hanno detto i quattro tecnici per la disponibilità e l’entusiasmo che hanno trasmesso . Un grandissimo in bocca al lupo per la prossima stagione è d’obbligo».