Civita Castellana, il 14 in occasione dello sciopero dei ceramisti manifestazione sindacale davanti alla Flaminia

I sindacati di categoria dei ceramisti che hanno il quartier generale a Civita Castellana, Filctem- Cgil, Femca- Cisl e Uilte Uil, hanno deciso di manifestare il 14 per due ore (dalle 10 alle 12) davanti all'ingresso della Ceramica Flaminia in occasione dello sciopero per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro.

Non è casuale la scelta poichè il presidente di questa azienda è Augusto Ciarrocchi, in predicato di assumere la carica di Presidente di Confindustria Ceramica che è la controparte dei sindacati nella trattativa.

Ha sostenere la protesta ci sarà anche Rifondazione Comunista.