Senato, approvato il riconoscimento del lavoro usurante nella Ceramica

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» - AS 926 - premesso che: il disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» - reca un Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi impegna il Governo: a destinare le predette risorse di parte corrente per i seguenti interventi:

n) prevedere uno stanziamento di 1.140.000 euro per il 2024, 1.000.000 di euro per il 2025, 850.000 euro per il 2026 e 600.000 euro per il 2027 al fine di inserire tra le categorie usuranti i lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica. Che ha in Civita Castellana il suo quartier generale. Potrenno cosi anticipare la pensione molti ceramisti.

Ora si passa alle modalità attuative da parte del Ministeto in accordo con l'Inps.

La battaglia per arrivare a questo risultato aveva visto in prima fila il sindacato della Filctem Cgil di piazza Marconi.