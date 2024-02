La Ceramica Flaminia tra le eccellenze del Made in Italy.

La Ceramica Flaminia tra le eccellenze italiane del made in Italy.

Dopo il successo straordinario delle nove tappe regionali del 2023, l’evento nazionale Motore Italia Nazionale ha visto la partecipazione delle migliori imprese della nostra penisola.

Gli awards, basati sul miglior rating MF-Milano Finanza su dati Leanus raggiunto nel triennio 2020-2022, sono stati consegnati ieri durante una cena di gala all’Istituto dei Ciechi di Milano alle imprese che hanno brillato nel 2023. L’award per il Lazio è stato assegnato a Ceramica Flaminia, con sede a Civita Castellana.

Questo riconoscimento sottolinea l’eccellenza e l’innovazione che l’azienda ha portato nel settore della produzione di sanitari in ceramica.

Il premio è stato ritirato dal membro del cda e responsabile export e marketing, Francesco Bravini, un vero testimonial dell’industria laziale. Da 60 anni, Ceramica Flaminia produce sanitari in ceramica con la collaborazione di alcuni tra i designer più prestigiosi a livello internazionale. L’efficienza, la qualità e l’innovazione rendono Ceramica Flaminia un prestigioso testimone del “made in Italy”.

Questo premio rappresenta un riconoscimento significativo per Ceramica Flaminia e per l’intera regione del Lazio. Motore Italia Nazionale è stato un momento per celebrare il sistema industriale italiano e proiettare la business community verso un nuovo anno di successi.