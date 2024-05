Ceramisti e lavoro usurante: interrogazione parlamentari per sollecitare l'approvazione

Che fine hanno fatto i decreti attuativi per il riconoscimento del lavoro usurante nella ceramica?

A Civita Castellana se lo chiedono da qualche tempo, sia i sindacati e sia le aziende.

Se lo chiedomo poiché quella norma che permette l'uscita anticipata dei ceramisti e consente un ricambio generazionale è sparita dall'agenda parlamentare. Il provvedimento è stato approvato dal Senato alla fine dello scorso anno attraverso un ordine del giorno proposto da Forza Italia. Ordine del giorno che inseriva il lavoro dei ceramisti tra i lavori usuranti con il bene placido di tutti i gruppi parlamentari. A quanto pare però tutto è finito li.

E così sabato scorso la Filctem Cgil, il sindacato dei ceramisti, ha incontrato la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein è l'ha invitata ad intervenire nei confronti del Governo.

Detto e fatto: ieri è stata presenta un'interrogazione firmata dai deputati del Partito democratico e membri della commissione lavoro - Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus e Sarracino - su questo tema, con l'obiettivo far approvare la stesura dei decreti che permettono a chi è impiegato nel settore di anticipare la pensione.

«E' stato mantenuto l'impegno ha detto il consigliere comunale del Pd, Simone Brunelli come promesso.

Si tratta di un intervento necessario perché dopo un importante lavoro di squadra, portato avanti trasversalmente nell'interesse del territorio e che ha visto protagonisti i sindacati, il nostro partito con l'emendamento al Senato e il gruppo di Forza Italia, su questa vertenza è calato negli ultimi mesi un silenzio preoccupante».

Sempre per il Pd è intervenuta la segretaria Nicoletta Tomei; «L'attenzione del gruppo parlamentare del Pd sarà altissima - ha sottolineato - finché le promesse non verranno pienamente mantenute e i lavoratori non avranno finalmente ottenuto il sacrosanto diritto al pensionamento anticipato. Personalmente, tengo a ringraziare tutto il nuovo gruppo dirigente nazionale del Partito democratico per aver riportato Civita Castellana e le sue istanze al centro dell'agenda politica. Un supporto fondamentale che quando è venuto a mancare ha prodotto una distanza che vogliamo assolutamente ricucire con impegno e dedizione, giorno dopo giorno».