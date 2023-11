Ciak si gira a San Pellegrino il film con Gerard Butler e Johnny Deep

Primo giorno di riprese oggi per il thriller "In the hand of Dante", prodotto da Martin Scorsese e diretto da Julian Schnabel. ll set è stato allestito nel qurtere medievale di Sna Pellegrino. Primi ciak con l'atttore Gerard Butler, il cast comprende star come Johnny Deep, Jason Momoa, Oscar Isaac e Gal Gadot. Tanta curiosità come sempre da parte dei viterbesi e immancabile caccia ai vip.