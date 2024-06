Mercoledì 5 Giugno 2024, 05:00

L’Enac ha raddoppiato lo stanziamento per l’aeroporto di Viterbo, che diventerà un “Regional airport”. Da uno a due milioni di euro di investimento destinato alla riqualificazione di alcune aree interne della struttura. E c’è un progetto per riaprire lo scalo anche a Tarquinia, dopo 80 anni di abbandono. La Tuscia si prepara così a volare. La notizia arriva proprio dal presidente Pierluigi Di Palma, insieme al deputato Mauro Rotelli e al sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi.

«Ci siamo già confrontati con l’amministratore delegato dell’Enav Pasqualino Monti e con il ministero della Difesa - dice Di Palma - perché l’aeroporto di Tarquinia appartiene all’esercito. L'Americo Sostegni diventerà un gioiellino con l'obiettivo di riqualificare al meglio l’aeroporto di Roma Urbe e creare un network di piccoli aeroporti con quelli di Ancona, Capua, Tarquinia, Viterbo e Siena. Per fare un esempio pratico, un volo da Tarquinia a Roma Urbe dura circa 20 minuti». E qui è arrivato l’annuncio del raddoppio dei fondi per il capoluogo, «finalizzato alla ristrutturazione di una serie di aree all’interno del sedime civile. C'è da completare un anello in entrata e uscita - spiega Rotelli - dalla parte civile a quella militare, da sistemare la pista con una serie di accorgimenti per passare da militare a militare-civile. Farà poi parte di questo network». Dal punto di vista infrastrutturale il capoluogo gode di una struttura già esistente, mentre lo scalo di Tarquinia va rivisto ex novo in quanto abbandonato dalla seconda guerra mondiale. «Ma è innegabile - continua il parlamentare di FdI - che traffico crocieristico, ferrovia e una buona strada possono renderlo interessante a fini turistici: si atterra e si va a vedere il sito Unesco degli etruschi. Viterbo è avanti, molto lo fanno già i militari: la torre di controllo, elemento fondamentale, è gestita dall'aeronautica». Non è finita, «Enac e Enav si impegnano con un protocollo d'intesa a gestire attraverso Enac Servizi gli scali diciamo di secondo livello».

Il nuovo scalo civile si integrerà con la struttura militare dell’aeroporto militare Fabbri, di cui potrà sfruttare anche la pista principale, oltre a quella che è già a sua disposizione. Tornando ancora a Tarquinia, soddisfatto il sindaco Alessandro Giulivi: «L'Enac, in collaborazione con l'Enav - commenta - ha presentato un ambizioso progetto per la riattivazione dello scalo, che dovrebbe entrare a far parte di una rete di piccoli aeroporti in grado di decongestionare i grandi hub come Fiumicino e Ciampino. Inaugurato nel 1938 e culla di gloriosi reparti di paracadutisti come Folgore e Tuscania, l'aeroporto Americo Sostegni rappresenta un importante pezzo di storia per Tarquinia. La sua riapertura non solo riqualificherebbe un sito di grande valore storico, ma offrirebbe anche nuove opportunità di sviluppo per la città e l'intero territorio». Potrebbe ospitare voli di ultraleggeri, alianti e piccoli aerei da turismo, favorendo la mobilità aerea e intermodale. «La possibilità di avere scali alternativi a Tarquinia e Viterbo - conclude Rotelli - è straordinaria e allettante».

