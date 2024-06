Mercoledì 5 Giugno 2024, 05:00

“Non è escluso che nel corso di quest’anno episodi simili si possano ripetere”. Concluse ieri le operazioni di bonifica al centro chimico del lago di Vico, il sindaco Mario Mengoni ragiona a voce alta: “Una volta terminati gli interventi in atto – spiega - non ci sarà più la possibilità di rinvenire nulla perché tutto il materiale sarà stato stoccato e portato di via. Ma fino ad allora, nessuno può garantire che possa essere ritrovati ulteriori contenitori pericolosi”.

L’evacuazione di ieri, intanto, è andata a buon fine. Le operazioni, iniziate alle 9,30, sono riferibili alla più ampia attività di bonifica sistematica in corso nel sito e hanno reso necessaria l’attivazione di una cornice di sicurezza frutto dell’impegno congiunto di Prefettura, Comune, Protezione civile regionale e comunale, forze dell’ordine, vigili del fuoco, Asl, Ares 118 e Croce rossa italiana. Alle 17 il ritorno alla normalità: dopo la completa rimozione del materiale rinvenuto, è seguito il ripristino della normale viabilità nella zona interdetta, ovvero le provinciali lago di Vico e Longinotti. Le circa 15 persone allontanate hanno potuto far rientro alle proprie abitazioni mentre le 6 attività turistiche obbligate alla chiusura sono tornate raggiungibili.

La bonifica sistemica della cosiddetta “Chemical City”, ovvero l’ex deposito di materiali per la difesa Nbc (Nucleare, Batteriologico, Chimico), è iniziata il 18 marzo e andrà avanti per un anno intero. Un intervento simile è già stato ultimato nella zona del sito su cui sorgeva la vecchia casa del custode. L’operazione di ripristino prevede un intervento per monitorare e controllare il primo metro e mezzo di profondità attraverso un sensore che legge la presenza di eventuali materiali ferrosi e, quindi, possibili ordigni. Poi si passa ai carotaggi, distanziati l'uno dall'altro in modo da consentire la verifica per il raggio esistente tra un carotaggio e l'altro e per una profondità di tre metri. Proprio questi carotaggi hanno consentito di rinvenire quattro fusti sospetti, contenti probabilmente fosgene, gas tossico che ieri è stato messo in sicurezza e trasportato a Civitavecchia.