Lazio, Tudor non attende e si dimette: parte il toto-nomi per il sostituto (e Lotito sogna Allegri)

Non ce l’ha fatta ad attendere gli sviluppi del mercato. Igor Tudor alla fine ha scelto la via delle dimissioni per la seconda volta di fila dopo Marsiglia (l’entourage giura non ci siano altre squadre dietro). Sebbene l’intenzione della Lazio e quella dei suoi agenti fosse quella di trovare un punto d’incontro, alla fine il tecnico croato ha preferito andare via. I due confronti con la dirigenza, quello più lungo di lunedì e quello più veloce di martedì, non sono serviti a fargli cambiare idea e ora il club biancoceleste si trova di nuovo con un allenatore dimissionario nel giro di nemmeno tre mesi.

I dubbi di Tudor sono iniziati a maggio e gli ultimi vertici li hanno solamente confermati. Arrivato con grande voglia di tornare ad allenare dopo quasi dieci mesi fuori, a Formello ha capito che non avrebbe avuto la rivoluzione richiesta per portare avanti il proprio credo. A ogni richiesta per i vari reparti corrispondeva di fatto un muro da parte della società, che con l’Europa League non avrebbe potuto investire gli stessi soldi dell’estate scorsa.

Idee discordanti da tempo con la società

Si è cominciato con Felipe Anderson e Kamada, i due principali profili che Tudor voleva tenere, ma che alla fine, chi per un motivo e chi per un altro, non sono rimasti. Della rosa attuale il tecnico sarebbe sceso a compromessi per giocatori come Rovella e Isaksen, ma con lui in tanti avrebbero trovato poco spazio. Da Luis Alberto (in uscita verso il Qatar) a capitan Immobile, passando per Hysaj, Cataldi, Pedro, Lazzari e soprattutto Guendouzi, il principale pomo della discordia.

Valutazioni differenti sui profili in entrata

Dal canto suo però la società non poteva permettersi di depauperare quanto investito la scorsa estate, così il tecnico croato ha capito, inizialmente accettando di gestire la situazione in base alle uscite, determinanti per il prossimo mercato della Lazio con budget ridotto. A ogni nome proposto (Okoli, Amrabat, Dorgu e Noslin) l’ex OM si è visto rispondere con occasioni giovani da Fabiani come Dele-Bashiru e Badzar.

Tante porte chiuse, un rapporto mai decollato con parte dello spogliatoio e come ciliegina finale la contestazione dei tifosi. Alla fine Tudor ha fatto un passo indietro e la Lazio si è ritrovata al punto di partenza.

I nomi per il sostituto

Nel frattempo tra social e radio spuntano all’impazzata i nomi per il sostituto. Lotito è stuzzicato da un vecchio pallino come Allegri che si è appena diviso dalla Juventus, ma non sarà semplice convincerlo. Sfumati due obiettivi passati come Palladino e Italiano, ufficializzati da Fiorentina e Bologna, ora tra i profili più caldi c’è quello di Baroni, che ha chiesto qualche giorno al Monza, mentre per ora non ci sono stati aggiornamenti con Klose (sempre smentito dal club), né tantomeno con Sarri e Pioli per un clamoroso ritorno. I tifosi fanno addirittura nomi di eroi del secondo scudetto come Conceiçao e Almeyda. Per ora le certezze sono poche, ma andranno velocizzati i tempi: la preparazione per la nuova stagione si fa in salita.