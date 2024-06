Giovedì 6 Giugno 2024, 08:38

La prima certezza da cui il Frosinone riparte nella stagione 2024-25 in Serie B è Guido Angelozzi. Il direttore dell'area tecnica, ieri sera, ai microfoni di Sky lo ha confermato: «Resterò a Frosinone, ci siamo presi un periodo di riposo, ma posso confermare la mia permanenza. Nel fine settimana mi vedrò con il presidente per iniziare a programmare la prossima stagione». Definito il primo tassello, ora resta da definire la casella dell'allenatore. Con l'annuncio di Angelozzi, anche le valutazioni relative al mister che siederà sulla panchina nella prossima annata avranno un'accelerazione.Angelozzi, in forza di un contratto che lo lega al Frosinone, è stato tra i più ricercati nell'ambito del mercato dei direttori sportivi. Per lui si era parlato di un forte interesse della Salernitana, che però pare stia virando decisamente sull'ex Roma e Torino Gianluca Petrachi, il quale dovrebbe dare una risposta a breve.Anche il Bari avrebbe chiesto la disponibilità di Angelozzi a tornare in biancorosso, ma a quanto pare i favoriti come ds dei pugliesi sarebbero Simone Giacchetta della Cremonese, Matteo Lovisa della Juve Stabia e Giuseppe Magalini, ex Catanzaro.La nuova stagione, imminente, partirà tra circa un mese con il raduno e la partenza del ritiro precampionato, molto probabilmente sempre il quel di Fiuggi, dove martedì prossimo il presidente canarino Maurizio Stirpe parlerà in una conferenza stampa che tratterà del nuovo assetto societario delle Terme e del Golf Club.Nessun accenno al Frosinone, quindi, su cui il numero uno giallazzurro parlerà il prossimo 24 giugno in un incontro specifico.Per quella data le prime decisioni saranno sicuramente state prese, prima tra tutte quella riguardante l'allenatore. Anche in questo caso man mano che passano i giorni l'orizzonte sarà più chiaro, con le principali panchine di A e B che si stanno occupando.Nella massima serie quelle ancora da assegnare sono poche: Cagliari, Torino, Verona, Udinese, Venezia. Per quella dei lagunari è rimbalzato il nome di Eusebio Di Francesco, che sì è retrocesso alla guida del Frosinone, ma per larghi tratti del campionato ha mostrato un bel gioco e di saper valorizzare i giocatori giovani, tutte caratteristiche apprezzate dalla proprietà statunitense del Venezia.Sarebbe una buona occasione per una rivincita in Serie A per Di Francesco, il quale però potrebbe anche essere tentato dal restare a Frosinone per cercare magari un pronto ritorno nel massimo campionato italiano, a patto che la società giallazzurra riparta con un programma ambizioso.In caso contrario si dovrebbe virare su un altro profilo: allenatore esperto oppure un giovane rampante?Nel primo caso alcune voci di mercato darebbero il Frosinone interessato a Roberto D'Aversa, in cerca di riscatto dopo l'interruzione burrascosa del rapporto con il Lecce, ma l'ex mister del Parma sarebbe vicinissimo ad accordarsi con il neo promosso Cesena.Nel secondo caso, ovvero quello di un profilo giovane, un nome interessante potrebbe essere quello di Alberto Aquilani, che dopo la trafila nelle giovanili della Fiorentina ha condotto il Pisa ad un buon campionato di Serie B, concluso a metà classifica senza raggiungere però i playoff e forse per questo non confermato dalla società toscana.Infine, ci saranno cambiamenti nel settore giovanile. Ieri, infatti, la società attraverso un comunicato ha ufficializzato che "il 30 giugno 2024 terminerà il rapporto di collaborazione tra il Club giallazzurro e l'Accademia Frosinone Scuola Calcio Asd. A Luigi Lunghi ed a tutti i suoi collaboratori va un doveroso in bocca al lupo per i programmi e progetti futuri».