Mercoledì 5 Giugno 2024, 05:20

«Prima recuperiamo i soldi, poi gli facciamo male». C’è anche un 49enne di Ronciglione tra i 28 arrestati nell’operazione dda di Roma che ha portato in manette gli “eredi” della Banda della Magliana. Tra gli indagati arrestati Marcello Colafigli il quale, nonostante in regime di semiliberta, gestiva la compravendita di grossi quantitativi di droga, con i broker spagnoli e colombiani.

Era sempre lui che, dato il suo spessore per stato appartenente alla Banda della Magliana, manteneva i rapporti con la 'ndrangheta, la camorra, mafia foggiana e con albanesi inseriti in un cartello narcos sudamericano. Non a caso, l'operazione scattata questa mattina, ha visto i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Roma operare, su delega della Direzione distrettuale antimafia, nelle province di Roma, Napoli, Foggia e Viterbo. Due i “viterbesi” Mauro Fioravanti che avrebbe avuto il ruolo di custodire il denaro dell’associazione prima di utilizzarlo per l’acquisto di un carico di 30 kg di cocaina da reperire in Colombia, e “il patriota” al secolo Naser Xhylani kosovaro residente a Carbognano con il ruolo di intermediario con i fornitori dell’America del Sud.

Fioravanti in particolare nell’inchiesta e indagato ma anche vittima di estorsione. Il 49enne, finito ai domiciliari, in base a quanto ricostruito, avrebbe dovuto trasferire 200mila euro ricevuti in contanti su conti correnti per pagare l’acquisto della droga in Colombia. Fioravanti però quei soldi li fa sparire. Prima li investe nella sua attività, un bar a Roma, e poi scompaiono. E quando i sodali di Colafigli capiscono e chiedono spiegazioni inventa conti bloccati dalla finanza. Per lui però la situazione si mette male, gli scagnozzi minacciano di mandargli a fuoco il bar se non tira fuori i soldi.

Il 49enne sempre più spavantato si presenta dai carabinieri per sporgere denuncia. Nonostante questo resta indagatoper traffico internazionali di stupefacenti »al fine - si legge nell’ordinanza - si versare sui propri conti bancari contanti per ricaricare circuiti internazionali con lo scopo di inviare denaro al fornitore». Sono 28, in totale, le misure cautelari eseguite di cui 11 arresti in carcere, 16 ai domiciliari e una dell'obbligo di firma. Gli indagati rispondono a vario titolo dei reati di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, di tentata rapina in concorso, tentata estorsione in concorso, ricettazione e possesso illegale di armi, procurata inosservanza di pena e favoreggiamento personale.