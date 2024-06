Cassino, vadalizzata "l'apetta" della candidata sindaco Paola Polidoro

Amara sorpresa, questa mattina, per la candidata sindaco alle elezioini di domenica prossima a Cassino Paola Polidoro. Qualcuno nella notte ha vandalizzato "l'apetta" scelta per girare la città. Il mezzo a tre ruote con il nome della lista "Jammi" sui due lati era parcheggiato in Falaise, è stato trovato con il vetro rotto e le portiere forzate.

"Non sappiamo cosa è succeso, non crediamo alle casualità. Se qualcuno pensa di fermarci con questi metodi ha sbagliato di grosso: andremo avanti. Ho presentato regolare denuncia: questa non è la nostra città, non è la Cassino che vogliamo noi", ha detto Paola Polidoro.