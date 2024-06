Frosinone, imbrattati i manifesti elettorali di Forza Italia. Quadrini: «Gesto grave e antidemocratico»

Imbrattati i manifesti elettorali di Forza Italia. E' accaduto ieri ad Amaseno. Su quanto avvenuto è arrivata la ferma condanna degli azzurri.

“È con profonda amarezza e indignazione che rifletto su un episodio di inaudita gravità accaduto ad Amaseno. I manifesti del nostro partito, Forza Italia, sono stati barbaramente deturpati con scritte diffamatorie e offensive”. E' quanto ha affermato, in una nota, il presidente del Consiglio provinciale, Gianluca Quadrini.

“Questi atti di vandalismo - aggiunge - rappresentano non solo un attacco diretto al nostro partito, ma anche una grave violazione dei principi democratici e del rispetto reciproco che dovrebbero sempre guidare il confronto politico. È inaccettabile che in una società civile, basata sulla libertà di espressione e sulla tolleranza, si verifichino episodi così deplorevoli”.

Quadrini conclude: “Esprimo la mia più ferma condanna verso questi gesti incivili che colpiscono tutti noi, cittadini e rappresentanti politici, impegnati quotidianamente nel costruire un dialogo per il bene della comunità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La politica deve essere luogo di confronto di idee, non di violenza verbale e intolleranza. Forza Italia non si farà intimidire da questi attacchi. Continueremo a lavorare con dedizione e impegno, portando avanti i nostri valori e le nostre proposte per il benessere della provincia e dei suoi abitanti”.