Dà fuoco alla moglie e poi simula l’incidente. Marito padrone a processo per lesioni gravissime. Una donna, dopo anni di violenze e maltrattamenti, ha deciso di lasciare il compagno che le rendeva la vita impossibile. Anni di soprusi e aggressioni culminate col tentativo, andato a segno, di darle fuoco. Il fatto sarebbe accaduto alcuni anni fa, ma solo da poco la vittima ha deciso di denunciare tutto e trascinare il marito padrone davanti al collegio del Tribunale di Viterbo. L’imputato è un 57enne di un piccolo paese della Tuscia difeso dall’avvocato Paolo Casini. La moglie, ormai ex, si è costituita parte civile con l’avvocato Giovanni Labate.

Del caso, scoppiato solo dopo che la donna ha trovato il coraggio di parlare e lasciare il marito, se ne è occupata la pm Paola Conti che dopo aver ascoltato la donna ha subito aperto un fascicolo a carico dell’imputato. Ieri in udienza a raccontare la storia la sorella della vittima. «Hanno sempre discusso - ha spiegato -lui beveva e diventava violento. Ma lei sopportava. A noi non ha mai spiegato cosa accadeva. Ha iniziato a parlare solo dopo che è morto nostro padre. Si vergognava, per i figli e perché viviamo in un piccolo paese».

Il fatto è del 21 ottobre 2013. «Tutto inizia il giorno prima - ha raccontato la sorella -, avevano di nuovo discusso e lei aveva preso i figli ed era venuta a casa mia. La situazione si stava mettendo male. A casa c’era una brutta aria, così si è fermata da me. Durante la notte lui è venuto da noi. Bussava alla finestra ma non abbiamo aperto. Il mattino io sono andata al lavoro. Ma verso le 12 mi ha chiamato mia sorella dicendo che “era andata a fuoco” e che la stavano trasportando in ospedale con l’eliambulanza».

La vittima quella mattina era in campagna quando è sarebbe stata raggiunta dal marito che con una tanica di benzina le avrebbe incendiato il volto. Lei lo voleva lasciare, ma lui piuttosto che vederla andare via avrebbe scelto di bruciarla. «Quando siamo arrivati al Sant’Eugenio lei era dietro un vetro, le ferite non la facevano parlare bene e non ci ha spiegato cosa era successo. Con noi c’era anche il marito. Piangeva, aveva le mani fasciate per le ustioni e diceva: “sono stato io”». La donna però ha fornito una versione diversa. Ha parlato di un incidente avvenuto mentre bruciavano delle frasche in campagna. «Io ho avuto dei sospetti - ha detto ancora la sorella - infatti la sera sono andata in campagna a vedere cosa era successo. Ho trovato la tanica di benzina e una striscia di erba bruciata, c’erano anche dei capelli strappati».

La denuncia però arriva solo nel 2020. Sette anni dopo l’incendio. «Aveva paura e si vergognava. Io nel corso degli anni ho visto che aveva lividi, diceva che aveva sbattuto. Solo dopo ho messo insieme tutti i pezzi».

Si torna in aula il 10 settembre.