Giovedì 6 Giugno 2024, 05:20

I viterbesi un popolo di spendaccioni? Non proprio: le entrate sono sempre più erose dall’inflazione, tanto che in pochi riescono a mettere da parte qualcosa. Il risultato è che la provincia si piazza in basso nella classifica della propensione al risparmio: è 83esima su 110. Tranne Latina che è 92esima, le altre nel Lazio fanno tutte meglio. A dichiararlo è la prima indagine che quantifica la capienza dei salvadanai delle famiglie a livello provinciale, realizzata dal Centro Studi Tagliacarne su dati del 2022.

Dal punto di vista delle macro-aree, è il Nord-Ovest che mostra la maggiore propensione al risparmio con il 10,8% del reddito accantonato, trainato dal Piemonte (11,8%) a fronte di una media nazionale dell’8,4%. A seguire la Lombardia (10,8%) e l’Emilia Romagna che con il 10,1% sorpassa la Liguria che, rispetto al 2019, perde una posizione. Dando uno sguardo alle altre province italiane, con il 15,4% del proprio reddito destinato al risparmio, i cittadini della provincia di Biella sono i più attenti risparmiatori d'Italia nel 2022. Al secondo posto, con il 13,8%, gli abitanti della provincia di Vercelli seguiti da quelli di Asti con il 13,1%. Al contrario, a Ragusa, Crotone e Siracusa le famiglie hanno risparmiato solo il 4,6% del loro reddito, evidenziando una situazione di maggiore difficoltà nel mettere da parte risorse per il futuro.

Viterbo? Le famiglie della Tuscia riescono a mettere da parte appena il 6,3% del reddito disponibile. E seppur la provincia guadagni due posizioni rispetto al 2019 resta in fondo alla classifica. Osservando la graduatoria, emerge che i primi dieci posti sono occupati esclusivamente da piccole province, la cui popolazione nella maggior parte dei casi non supera i 400.000 abitanti. Viterbo, a livello numerico, dovrebbe essere quantomeno favorita ma invece così non è: colpa, secondo gli esperti, di un costo della vita che è cresciuto più che in altri territori e ha impedito di mettere da parte soldi, se non piccole cifre. Un'altra evidenza importante è che i residenti nelle province con una significativa presenza di nuclei familiari stranieri mostrano una propensione al risparmio più elevata. Inoltre, l’indagine mostra come la tipologia di nucleo familiare più “oculata” sia quella monocomponente. Guardando, poi, alla classifica delle province italiane per ammontare complessivo del risparmio in milioni di euro quella di Viterbo si piazza all’82esima posizione con 351,57 milioni e un incremento percentuale rispetto al 2019 di 8 punti. Tranne Rieti che si ferma alla 102esima posizione su 110, nel resto della regione il totale dei soldi contenuti nei “salvadanai” è superiore.