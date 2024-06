Giovedì 6 Giugno 2024, 08:45

UNINDUSTRIA

È il grande giorno. Oggi Leonardo Maria Del Vecchio, giovane imprenditore titolare della Lmdv che ha rilevato il 71% della società Acqua e Terme di Fiuggi, sarà in città per incontrare il sindaco. Top secret oraio e luogo del vertice, ma è facile immaginare che tra Comune, Terme e stabilimento di imbottigliamento ci sarà modo di vedere l'imprenditore e il primo cittadino. «È motivo di orgoglio e di vanto dare il benvenuto nella nostra cittadina termale a Leonardo Maria Del Vecchio ed affermare di essere riusciti ad unire il nostro storico marchio Fiuggi alla Lmdv Capital - ha detto il sindaco, Alioska Baccarini -Dinamica ed importante realtà imprenditoriale, di spessore internazionale, impegnata anche nel campo della ristorazione ed Hospitality nonché degno figlio ed erede di Leonardo del Vecchio, autentico genio dell'imprenditoria italiana, ideatore e padre di Luxottica».L'ingresso del nuovo azionista di riferimento di Atf SpA, «permette alla nostra città di accedere ad una serie di scenari positivi e di straordinaria importanza». Baccarini sottolinea «il grande lavoro della nostra amministrazione: assessori, consiglieri e tutti coloro che hanno contribuito meritano un sentito ringraziamento, da unire a quello rivolto ai vecchi soci di Atf e ai protagonisti dell'operazione. Un ringraziamento particolare va quindi rivolto a Francesco Borgomeo ed ai suoi collaboratori che, insieme a Marco Camplone, AD di Acqua e Terme Fiuggi, hanno portato a compimento questo ambiziosa operazione industriale». Il sindaco spiega anche cosa è successo nei giorni scorsi: «Mi scuso con i tanti concittadini che mi chiedevano inutilmente di sapere .Le mie omissioni erano tuttavia dovute alle comprensibili esigenze di riservatezza che operazioni industriali di questo spessore richiedono, unitamente alla grande competenza degli operatori. Il risultato mi consente ora di affermare con fierezza che, se lavori bene, con onestà e senso del dovere, i risultati, anche eccellenti, arrivano».Il ciociaro Massimiliano Ricci è il nuovo direttore generale di Unindustria. La nomina è stata proposta dal presidente Angelo Camilli ed approvata all'unanimità dal consiglio generale. Nato a Roma nel 1971, ingegnere per l'ambiente ed il territorio, vive da sempre a Frosinone e dal 2017 è entrato in Unindustria, dove ha ricoperto la carica di direttore della territoriale della provincia ciociara fino a gennaio del 2021. Da allora ha diretto la sezione "Attività e progetti per l'impresa di Unindustria, per poi nel 2022 assumere l'incarico di vicedirettore generale dell'associazione. Ricci vanta una lunga esperienza nell'ambito dei rapporti associativi, ha diretto enti e strutture, pubblici e privati, per lo sviluppo economico e l'innovazione tecnologica ed è stato tra l'altro direttore del Consorzio per lo sviluppo industriale Frosinone (Asi).