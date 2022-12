Flaminia, contro il Ponsacco ingresso gratis. Sirbu festeggia le 100 gare, due nuovi arrivi

Regali di Natale alla Flaminia Civita Castellana: sabato nella gara contro il Ponsacco la società rossoblù ha deciso di regalare ai tifosi in occasione dell'ultima del 2022 in casa l’ingresso gratis.

Si è aperto il calcio mercato. Sono stati aggregati al gruppo due nuovi giocatori. Si tratta del terzino Riccardo Ilari, classe 2002 che ha vestito in precedenza la maglia del Molfetta, Trastevere e Siena sempre in serie D ( 44 presenze due gol) e Andrea Santilli trequartista , classe 2003, scuola Lazio, che ha giocato anche nella Fermana con 22 gare alle spalle e due gol e che quest’anno ha giocato nel Trastevere. Intanto si prepara per sabato la festa per l’attaccante Dorin Sirbu al Madami: in occasione della gara contro il Ponsacco gli sarà consegnata dal presidente Francesco Bravini la maglia con il numero 100 stampato sopra per aver raggiunto lo storico traguardo con la casacca rossoblù nella gara contro il Seravezza. Sirbu da cinque stagione è tesserato con la società civitonica. Ha realizzato nel campionato di serie D , 27 gol. Il primo lo ha firmato nella stagione 2018/ 2019 contro il Budoni. Il suo esordio è avvenuto contro l’Albalonga dopo che con la formazione della Juniores Nazionale si era messo in luce realizzando 30 reti.

«A Civita mi sono trovato subito bene – dice l’attaccante di origini moldave – l’ambiente ti permette di esprimerti al meglio. C’è una società ben organizzata e dei dirigenti molto attenti e professionali che meritano il salto di categoria».

Le parole del presidente Francesco BravinI: «“ Dorin – ha detto – è uno dei migliori prodotti usciti dal nostro vivaio. Merita il traguardo raggiunto per la serietà e la determinazione dimostrata in questi anni».