Bottigliate in strade a San Faustino, un ferito e un denunciato

Bottigliate in strade, feriti e denunciati. Ennesima serata di sangue e litigi aSan Faustino. Giovedì notte la polizia è dovuta intervenire tra i vicoli e le piazzette del movimentato quartiere per sedare una lite tra stranieri. A richiedere l’intervento delle forze dell’ordine alcuni cittadini che avrebbero assistito al violento pestaggio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante, quelli della stradale e quelli del reparto anticrimini del Lazio. Diverse e numerose pattuglie per cercare di fermare almeno tre uomini che con le loro urla avevano svegliato un intero quartiere. Gli agenti hanno subito rintracciato un cittadino dominicano 29enne con ferite alla mano destra, rinvenendo sul manto stradale alcuni cocci di vetro.

Lo straniero è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118, mentre in una via limitrofa gli agenti hanno rintracciato altre due persone, coinvolte nella precedente lite, una 36enne di nazionalità bosniaca e un pregiudicato viterbese di 28 anni sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Quest’ultimo alla richiesta di esibire i documenti è andato in escandescenza cercando di fuggire e divincolarsi.

Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e dopo essere stato accompagnato in Questura e stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per inosservanza degli obblighi connessi alla misura di prevenzione in atto che prevedono il soggiorno presso la sua abitazione nelle ore serali. Purtroppo non è la prima volta che la polizia accorre in forze per sedare risse o litigi nel quartiere, dove i residenti e i commercianti sono sempre più esasperati.