Bottigliate in pieno centro, denunciati i due nigeriani

Sono stati denunciati per lesioni gravi i due nigeriani di 25 e 34 anni, che sabato sera hanno creato il panico in pieno centro, a Pescara. Al culmine di un litigio, iniziato in mezzo alla strada e terminato in un negozio di telefonia di corso Vittorio Emanuele, i due si sono picchiati selvaggiamente, colpendosi più volte con i cocci di una bottiglia. Il tutto sotto gli occhi di decine di cittadini terrorizzati. A causa delle ferite riportate sono finiti in ospedale con 30 giorni di prognosi. Il più giovane è stato anche operato ed è attualmente ricoverato. L’altro, invece, è stato dimesso.Il far west è iniziato intorno alle 20 nella zona della stazione. Alla base della lite, quasi certamente questioni di droga. Uno dei due ha precedenti specifici. Dai calci e pugni, subito hanno cominciato a colpirsi con i frammenti di una bottiglia, trovata in un cestino. Quando ha iniziato a vedere le brutte, il 25enne è scappato via, rifugiandosi sanguinante in un negozio di telefonia, dove però dopo qualche minuto è stato raggiunto dal connazionale. Nonostante fosse a terra ferito, l’uomo l’ha colpito con un calcio in faccia per poi darsi alla fuga. L’intera scena è stata immortalata dalle telecamere dell’attività. I titolari, sconvolti, hanno lanciato subito l’allarme, consentendo alla polizia di rintracciare il 34enne vicino al Terminal Bus.