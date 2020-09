Violenta lite a bottigliate in centro a Foligno. Due feriti. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine

FOLIGNO – Ennesima, violenta, lite a colpi di bottiglie in piazza Matteotti. Al momento ad essere coinvolti nel grave episodio sarebbero due persone, apre due stranieri extracomunitari. Uno è finito in ospedale con ferite, in particolare al volto, mentre l’altro le ha subite ad un gamba. Il tutto mentre la gente era a passeggio o a fare shopping. Piazza Matteotti si trova nel cuore del centro storico di Foligno a due passi dal Palazzo Comunale. Sul posto sono arrivati in forze polizia (Volante e Anticrimine) i carabinieri, la polizia locale e un’ambulanza del 118 che ha trasferito il ferito al volto all’ospedale “San Giovanni Battista”. Si cerca di capire se ci siano altre persone coinvolte nei fatti e le motivazioni scatenanti la violenza. Il gravissimo, ed ennesimo episodio, è avvenuto mercoledì poco dopo le 18. © RIPRODUZIONE RISERVATA