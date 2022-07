Bagnoregio, altro incendio. Furioso il sindaco Profili: «Non è casuale e c'è il saluto al piccolo Fabio: chi è stato si vergogni»

«Zona ex Alta Altene, altro incendio, sul posto la nostra polizia locale ed i vigili del fuoco, non credo possa essere sempre un caso o una sigaretta, spero di sbagliarmi». E' il primo di una serie di aggiornamenti del sindaco di Bagnoregio, Luca Profili, su quando sta accadendo in queste ore.

Un incendio di vaste proporzioni, che lo ha costretto ad agire per evitare il peggio. «Per motivi di sicurezza - dice - ho disposto l’evacuazione della piscina di Campolungo vista la vicinanza del nuovo incendio, oggi pomeriggio quindi non sarà fruibile». Ma non è bastato. «Evacuato anche il maneggio, trasferiti i cavalli, elicottero arrivato in questo momento, sono senza parole».

Profili infine è sbottato, perché proprio ora c'è l'ultimo saluto al piccolo Fabio, il bimbo di 4 anni residente a Castel Cellesi, morto mercoledì scorso nella piscina comunale di Grotte di Castro. «Poteva essere un caso il primo, ma neanche. Il secondo no, che poi è il terzo in 10 giorni, stessa zona. Si mettono a rischio persone, animali, aziende. Se c’è la mano di qualcuno, spero che si possa trovare perché tutto ciò è assurdo».

I precedenti sono ravvicinatissimi. «Sono giorni che ci stanno mettendo a dura prova, mi sto cambiando dopo essere stato su perché tra poco tutta la comunità che sta con il fiato sospeso per gli incendi di questi giorni, darà l’ultimo saluto a Fabio, un bambino di 4 anni e quindi non posso restare lì con i vigili del fuoco, la protezione civile, la polizia locale. Abbiamo richiamato a lavoro persone ed anche singoli cittadini ci stanno aiutando. A chi è stato, se ha una coscienza, ma non ci credo, gli dico di vergognarsi. Alla mia comunità, dico grazie, perché niente è troppo grande da non essere superato. Grazie agli amici ed i colleghi sindaci che mi stanno scrivendo in questi giorni difficili per Bagnoregio».